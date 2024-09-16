مواصفات سيارات هيونداي 2025 بعد طرحها في مصر

سيارات هيونداي، يستعد السوق المصري لاستقبال موديلات 2025، خلال الفترة الحالية، وذلك بعد استقبال السوق المحلي سيارات هيونداى توسان NX4 موديل 2025 الـ "Facelift" في السوق المصري.

مواصفات سيارة هيونداى توسان NX4

وحصلت سيارات هيونداي توسان NX4 FL علي أطوال 4,510 مم، بينما طراز N Line يأتي بطول 4,520 مم. عرض السيارة يبلغ 1,865 مم وارتفاعها 1,650 مم. هذه الأبعاد، بجانب قاعدة عجلات بطول 2,680 مم ووزن السيارة الفارغة الذي يصل إلى 1,466 كجم لطراز NX4 FL و1,476 كجم لطراز N Line، مع ارتفاع عن الأرض يبلغ 170 مم، توفر استقرارًا وأداءً متميزين في مختلف الظروف.

كما أن السيارة مزودة بخزان وقود بسعة 54 لتر، مما يتيح مدى قيادة طويلًا. بالإضافة إلى ذلك، تقدم هيونداي توسان NX4 FL مساحة تخزين واسعة في صندوق الأمتعة تصل إلى 503 لتر، مما يجعلها مثالية للرحلات الطويلة والنقل اليومي.

السيارة مجهزة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر مع تكنولوجيا التوربو GDI، يولد قوة تصل إلى 180 حصان عند 5,500 دورة في الدقيقة وعزم دوران أقصى يبلغ 265 نيوتن/متر بين 1,500 و4,500 دورة في الدقيقة، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود لجميع الطرازات 6.1 كم/لتر.

مواصفات الأمان في سيارة هيونداى توسان NX4



6 وسائد هوائية (أمامية جانبية وستائرية)، ومكابح مضادة للانغلاق

ونظام الاتزان الالكتروني

وبرنامج التوازن عند المرتفعات

وبرنامج التوازن عند المنحدرات ونظام المساعدة في ثبات المقطورة

ومكابح يد الكترونية

وتعليق تلقائي لمكابح اليد الالكترونية

ونظام مراقبة ضغط الإطارات وتحذير انخفاض سائل تنظيف الزجاج ومصابيح ضباب خلفية

وجهاز تحذير المسافة الأمامية والخلفية وجهاز تحذير المسافة الجانبية

ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، وكاميرا للرؤية الخلفية رؤية 360 لمحيط السيارة.

تحكم كهربائي في كرسي الراكب الامامي وخاصية الذاكرة بكرسي السائق وتبريد للمقاعد الامامية