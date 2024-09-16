وليد فواز يعلق على ظهور محافظة بورسعيد في مسلسل "برغم القانون"

عبر الفنان وليد فواز عن سعادته بالعمل في مسلسل “برغم القانون” الذي يقدم إحدى مدن مصر وهي بورسعيد بشكل جمالي.

وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "فكرة إني شغال في مسلسل بيقدم حتة من مصر وهي “بورسعيد “ الجميلة الباسلة بالشكل الجميل الجديد ده مفرحاني فعلا - برغم القانون”.

وانطلق أمس الأحد 15 سبتمبر مسلسل “برغم القانون” على قناة ONTV.

أبطال مسلسل برغم القانون

ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.