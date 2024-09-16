انطلاق الدورة التاسعة لمعرض الكتاب بنادي طلعت حرب غدا

تنطلق فعاليات معرض الكتاب فى دورته التاسعة، الذى ينظمه نادى طلعت حرب بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار المعارف للنشر والتوزيع وبمشاركة الجمعية المصرية للكاريكاتير فى الخامسة من مساء غدا الثلاثاء 17 سبتمبر الحالى، بمقر النادى بالعجوزة.



يضم المعرض مجموعة كبيرة من الكتب الهامة فى مختلف المجالات.

وأكد شريف خليل المدير التنفيذي للنادي ان المعرض يأتي في إطار الدور التثقيفي والتنويري للنادي والمسئولية المجتمعية بجانب أنشطته الرياضية، لنشر الثقافة والمعرفة وتوعية الشباب والأسرة المصرية.

وتشارك في المعرض الهيئة العامة للكتاب ودار المعارف بأحدث الاصدارات المتنوعة في مختلف المجالات من إصداراتهما المختلفة فى كافة السلاسل التى تصدر ويفتح النادي أبوابه للزوار من الخامسة مساء وحتى الحادية عشرة مساء وذلك حتى يوم 23 سبتمبر الجاري.

وأوضح شريف خليل أنه سيقام عدد من الندوات ومعرض للمنتجات والحرف اليدوية على هامش الفعاليات.

وقال شريف خليل إن معرض الكتاب بنادي طلعت حرب حدثًا ثقافيًا يساهم في تعزيز القراءة ونشر الوعي الفكري ويسهم المعرض في دعم المؤلفين والكتاب من خلال توفير مساحة لعرض أعمالهم ويساعد أيضًا في بناء جسور التواصل بين الأجيال المختلفة، مما يعزز من الثقافة المجتمعية كما يعتبر المعرض منصة لاستكشاف الأفكار والموضوعات الراهنة التي تسهم في إثراء النقاشات الاجتماعية والثقافية فهو نقطة انطلاق للمعرفة والثقافة.

ويتيح المعرض للزوار تجربة فريدة من نوعها لاكتشاف عالم الكتب والموارد الثقافية وأصبح على مدار تسع سنوات منصة للتفاعل بين القراء وأصحاب الفكر ورمزًا للاحتفاء بالقراءة وتعزيز الثقافة في المجتمع.