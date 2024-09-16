أبرزها دفع الدية بـ«الفضة» وإخلاء سبيله، 7 طلبات لمحامي فتوح أمام جنايات مطروح (فيديو وصور)
تقدم محامي أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، خلال جلسة محاكمة اللاعب أمام جنايات مطروح بتهمة دهس مواطن وتعاطي المخدرات، بعدة طلبات.
وقال المحامي:"أطالب باستجواب الشاهد الخامس، واستدعاء محرر البلاغ، وضابط معاينة البلاغ، والرجوع إلى هيئة الطرق والكباري لإثبات وجود كباري مشاة من عدمه، وإصدار فتوى من هيئة التشريع حول الدية والقتل الخطأ، وإصدار مرسوم من هيئة الدمغة بقيمة كيلو فضة، وأخيرا إخلاء سبيل المتهم".
وكان محامي اللاعب أحمد فتوح طالب خلال جلسة محاكمته بدفع الدية لأسرة المجني عليه والإفراج عن المتهم.
بينما أكد محامي المجني عليه أنه لا نية لدي أسرة المتوفى للتصالح مع أحمد فتوح، مطالبا بالقصاص العادل.
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