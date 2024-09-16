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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 ارتفعت مؤشرات البورصة  بمنتصف  تعاملات، اليوم الاثنين، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% عند مستوى 30776 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 37341 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% عند مستوى 13227 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76%  عند مستوى 7147 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% عند مستوى 10215 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.49%  عند مستوى 2902 نقطة.

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