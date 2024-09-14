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البترول تستعد لاستلام 20 شحنة من الغاز المسال لتأمين احتياجات الشتاء

الهيئة العامة للبترول،فيتو
الهيئة العامة للبترول،فيتو

انتهت الهيئة العامة للبترول من صفقة شراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز في  فصل الشتاء، في أول عطاء تطرحه الهيئة العامة للبترول لتغطية الطلب الشتوي منذ 2018، تطبيقا لتوجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لتفادي التعرض لأزمة  نقص الغاز مرة أخرى. 

شراء شحنات من الغاز الطبيعي 

وأكد مصدر بالهيئة العامة للبترول لـ"فيتو"  أن الهيئة تؤمن احتياجات السوق المحلي من الغاز المسال في فصل الشتاء  وتقوم الهيئة بشراء الشحنات في وقت سابق للاحتياجات وذلك بسبب عدم استقرار سعر الدولار.

وأضاف المصدر  المشتريات تهدف  إلى تغطية الطلب خلال الربع الرابع من العام الجاري، حيث تم المنح على أساس الدفع المؤجل لمدة 6 أشهر.

عدد 17 شحنة يتم تسليمها في ميناء السخنة و3 شاحنات بميناء العقبة 

واكد المصدر أن عدد 17شحنه سيتم تسليمها في  شهر  أكتوبر القادم إلى المحطة العائمة في ميناء العين السخنة على البحر الأحمر بمصر وثلاث شحنات إلى ميناء العقبة في الأردن.

ومن بين الشركات التي فازت في المناقصة توتال إنرجيز وشل وبي.بي وشركة جلينكور لتجارة السلع الأولية وجانفور. وفازت أرامكو السعودية بعدد قليل من الشحنات شأنها شأن هارتري لتجارة السلع الأولية.

ووفقا لشركة الاستشارات إنرجي آسبكتس فقد هبط إنتاج الغاز المحلي في مصر إلى أدنى مستوى له  في الفتره الماضية  ومن المتوقع أن ينخفض ​​بنسبة 22.5% أخرى بحلول نهاية عام 2028، بينما من المتوقع أن يقفز استهلاك الكهرباء 39% على مدى العقد المقبل.


وتلقت الهيئة عروضا من أكثر من 15 جهة كبرى بأسعار تنافسية  كانت أقل بنسبة 30% إلى 40% عن أسعار السوق المتوقعة، بعلاوة تتراوح بين 1.70 و1.90 دولار فوق سعر الغاز القياسي في مركز تي.تي.إف الهولندي للشحنات

 

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البترول والثروة المعدنية الهيئة العامة للبترول الغاز الطبيعي المسال المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية فصل الشتاء ميناء العين السخنة

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