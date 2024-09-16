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محافظات

توفير 4 أتوبيسات مجانية لنقل الشباب إلى الملتقى التوظيفي بالبحيرة

الملتقي التوظيفي
الملتقي التوظيفي بدمنهور

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتوفير أربعة أتوبيسات نقل داخلي لنقل الشباب إلى الملتقى التوظيفي المقرر انطلاقه غدًا الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر، لمدة يوم واحد بفندق دمنهور السياحي، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً وذلك بالمجان.

توفير أتوبيسين ذهابًا وايابا كل نصف ساعه من مدخل المحافظة

ومن المقرر توفير أتوبيسين ذهابًا وايابا كل نصف ساعه من مدخل المحافظة بشارع عبد السلام الشاذلى إلى فندق دمنهور السياحي، بالإضافة إلى أتوبيسين آخرين لنقل الشباب من موقف دمنهور إلى فندق دمنهور السياحى ذهابا وايايا كل نصف ساعة.

مناشدة جميع الشباب حضور الملتقى

كما وجهت الدكتورة المحافظ بوضع ملصق (ستيكر) على تلك الأتوبيس توضح انها خاصة بالملتقي وبالمجان للتيسر على أبناء المحافظة المتقدمين، مناشدة جميع الشباب حضور الملتقى الذي ينظمه جهاز تشغيل شباب الخريجين بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص ويشارك فيه 25 شركة من مختلف القطاعات، ويتيح أكثر من 5000 فرصة عمل حقيقية للشباب من جميع المؤهلات الدراسية وحتى بدون مؤهلات، وذلك لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا، وعلى هامش الملتقى، سيتم تخصيص أماكن لعرض منتجات المرأة المعيلة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى إقامة معرض مصغر للكتاب.
 

 

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البحيرة الدكتورة جاكلين عازر نقل داخلي الشباب الملتقي التوظيفي دمنهور فندق دمنهور السياحي

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