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صرف الإسكندرية تنظم ورشة عمل عن إنشاء المحتوى المرئي المتكامل

صرف الإسكندرية تنظم
صرف الإسكندرية تنظم ورشة عمل عن إنشاء المحتوى المرئي المتكام

شهد اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية افتتاح ورشة عمل "أساسيات التصوير الفوتوغرافي والفيديو" والتي تم تنفيذها بالتعاون بين قطاع الموارد البشرية والتدريب والإدارة العامة للعلاقات العامة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي نظمتها شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ويحاضرها الدكتور "علاء فريد" من الشركة القابضة القائم على تدريب المشاركين من 18 شركة تابعة والتي من المقرر أن تستمر 4 أيام.

 

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وأفتتح المحاضر "علاء فريد" الورشة بفيديو نفذته شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لموقع "9ن" كما تم عرض فيديو لتوضيح تاريخ التصوير الفوتوغرافي ونشأته ومراحل تطوره حتى عصرنا الحالي.

وقال الدكتور "علاء فريد" أن التدريب يشتمل على جانب نظري وآخر عملي في مهارات أساسيات التصوير الفيديو والفوتوغرافي، وتكوين وأجزاء الكاميرا وأبعادها، وأنواع العدسات واستخداماتها، والتحكم في الإضاءة، ومكونات الصورة الجيدة، ووضع المواصفات الفنية للكاميرات، وإنشاء محتوى مرئي متكامل.

وأضاف أنها تعد من إحدى الدورات المكثفة التي تساهم في تنمية مهارات التصوير وتوظيفها وفقًا لطبيعة المحتوى، وذلك في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة على تطوير الأداء والعمل بمنهجية لإظهار ما تقوم به الدولة من جهود في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وإبراز دور الشركات في تقديم خدمات متميزة.

وأبدي اللواء "محمود نافع" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تقديره للتعاون والجهود المبذولة من الشركة القابضة وجميع الشركات.

وأشار "نافع" إلى أهمية التواصل المستمر بين جميع الحضور للوصول إلى مستوى مرتفع من تبادل الخبرات، وإلي أهداف الورشة من تأهيل كوادر متميزة في إنتاج المحتوى المرئي.

كما توجه بالشكر لجميع الحضور من جميع الشركات التابعين للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لاهتمامهم بالمحتوى المقدم بورشة العمل، وإلى ما تم الوصول إليه من تطور في أداء العلاقات العامة والإعلام.

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بالاسكندرية الصرف الصحي محمود نافع

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