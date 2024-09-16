تصل لـ 16 ألف جنيه، مصروفات أقسام كلية علوم التغذية بجامعة حلوان

كلية علوم التغذية، مازال يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم عبر محركات البحث المختلفة عن مصروفات كلية علوم التغذية بجامعة حلوان، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إطلاقها بتنسيق هذا العام.

كلية علوم التغذية جامعة حلوان

وتعتبر كلية علوم التغذية جامعة حلوان، أول كلية من نوعها في الجامعات الحكومية المصرية التي تتميز بهذا التخصص، مما يجعلها من الكليات المهمة التي يبحث عنها الكثير من الطلاب في وقتنا الحالي.

كلية علوم التغذية

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 ننشر مصاريف كلية علوم التغذية جامعة حلوان، وتفاصيل الدراسة.

مصاريف كلية علوم التغذية جامعة حلوان 2024

إجمالى المصروفات الدراسية لشعبة برنامج التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية:

▪️١٩٩٠ج الرسوم الدراسية

▪️٢٥٠ج مقابلة شخصية

▪️٢٢٠٠ج الكتاب الجامعى

▪️٨٢٥ ج قيمة الساعة ×٢٠ ساعه

إجمالى المصروفات الدراسية لشعبة برنامج التغذية العلاجية باللغة العربية

▪️١٩٩٠ج الرسوم الدراسية

▪️١٤٠٠ج الكتاب الجامعى

إجمالى المصروفات الدراسية للشعبة العامة المستوى الأول (شعبة تغذية المجتمعات -علوم الأغذية)

▪️١٩٩٠ج الرسوم الدراسية

▪️١٤٠٠ج الكتاب الجامعى



قبول طلاب شعبتي العلوم والرياضة بكلية علوم التغذية جامعة حلوان

وتفتح كلية علوم التغذية بجامعة حلوان أبوابها للطلاب المتميزين الراغبين في الالتحاق ببرامجها المتخصصة، حيث ترحب الكلية بخريجي الثانوية العامة من شعبتي العلوم والرياضة، ويتم قبول الطلاب من خلال مكتب التنسيق، ويتم قبول شهادات المعادلة للوافدين حسب القوانين المنظمة لمكتب التنسيق خلال المرحلة الثالثة.

شروط الالتحاق بشعبة التغذية العلاجية باللغة الانجليزية

وعلى الطلاب الراغبين الالتحاق بشعبة التغذية العلاجية باللغة الانجليزية ان يكونوا حاصلين على أعلى الدرجات في اللغة الإنجليزية.

مصروفات كلية علوم التغذية جامعة حلوان

بينما تكون مصروفات أقسام كلية علوم التغذية جامعة حلوان لجميع أقسامها ماعدا قسم التغذية العلاجية باللغة الانجليزية بمصروفات عادية.

ويتم قبول طلاب الثانوية العامة بكلية علوم التغذية جامعة حلوان من جميع محافظات الجمهورية دون التقيد بالمحافظة الحاصل منها الطالب علي الشهادة.

وكشف الدكتور خالد عبد الغفار القاضي، مؤسس كلية علوم التغذية ومقرر المجلس التنفيذي لتشغيل الكلية وعميد كلية الاقتصاد المنزلي السابق، عن التفاصيل الهيكلية والرؤية الاستراتيجية للكلية الجديدة.

أقسام كلية علوم التغذية جامعة حلوان

وأوضح القاضي أن الكلية تضم أربع شعب رئيسية، هي:

1. شعبة التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية

2. شعبة التغذية العلاجية باللغة العربية

3. شعبة تغذية المجتمع

4. شعبة علوم الأغذية

وأكد أن إنشاء الكلية قد تم بموجب القرار الجمهوري رقم (149) لسنة 2020، والذي تضمن أيضًا اعتماد لائحتها الداخلية.

وتفتح كلية علوم التغذية آفاقًا واسعة أمام خريجيها في سوق العمل، حيث تتنوع مجالات العمل المهني وفقًا للتخصصات المختلفة كالتالي:

1. خريجو تخصص التغذية العلاجية (باللغتين الإنجليزية والعربية):

يتمتع هؤلاء الخريجون بفرص عمل واسعة تشمل:

- المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز العلاجية

- المؤسسات التي تقدم التغذية للجماعات مثل دور المسنين والمدن الجامعية

- الحضانات والمدارس والمصانع والأندية

- الوزارات والهيئات التي تقدم خدمات التغذية

2. خريجو تخصص علوم الأغذية:

تتوفر لهم فرص متنوعة في:

- الجهات البحثية المتخصصة

- المصانع والشركات والمؤسسات المعنية بالصناعات الغذائية

- إنشاء وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات الغذائية

- تقديم التدريب المتخصص في مجال علوم الأغذية

- المساهمة في تطوير الإنتاج الزراعي وسد الفجوة في المنتجات المستوردة

3. خريجو تخصص تغذية المجتمع:

يلعب هؤلاء الخريجون دورًا حيويًا في:

- المنظمات والمعاهد والمراكز البحثية

- مراكز رعاية الأمومة والطفولة

- إجراء المسوحات الغذائية وتقييم الحالة التغذوية للمجتمعات

- تصميم وتنفيذ البرامج الغذائية لتلاميذ المدارس في القطاعين الحكومي والخاص

الدرجات العلمية التي تمنحها كلية علوم التغذية

تمنح الكلية الدرجات العلمية التالية: درجة البكالوريوس في علوم التغذية تخصص التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية، درجة البكالوريوس في علوم التغذية، تخصص التغذية العلاجية باللغة العربية، درجة البكالوريوس في علوم التغذية، بتخصص علوم التغذية، ودرجة البكالوريوس في علوم التغذية، تخصص تغذية المجتمع.

وتعتمد الكلية على نظام الساعات المعتمدة، ويتم اختيار تخصص التغذية العلاجية من الفرقة الأولى، بينما يتم اختيار التخصصات الأخرى من الفرقة الثانية وفقًا للائحة الداخلية للكلية، كما يُقدَّم برنامج التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية بمصروفات.