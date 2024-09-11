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تكليف نعيم رابح قائما بأعمال عميد كلية علوم التغذية جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كلية علوم التغذية 2024، أصدر الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، قرارا بتكليف الدكتور نعيم محمد عبد الغفار رابح، قائما بأعمال عميد كلية علوم التغذية جامعة حلوان.

كلية علوم التغذية جامعة حلوان

ووافق المجلس الأعلى للجامعات على إطلاق كلية علوم التغذية جامعة حلوان، أصبحت بذلك أول كلية من نوعها في الجامعات الحكومية المصرية التي تتميز بهذا التخصص.

وكشف الدكتور خالد عبد الغفار القاضي، مؤسس كلية علوم التغذية ومقرر المجلس التنفيذي لتشغيل الكلية وعميد كلية الاقتصاد المنزلي السابق، عن التفاصيل الهيكلية والرؤية الاستراتيجية للكلية الجديدة.

أقسام كلية علوم التغذية جامعة حلوان

وأوضح  القاضي أن الكلية تضم أربع شعب رئيسية، هي:
1. شعبة التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية
2. شعبة التغذية العلاجية باللغة العربية
3. شعبة تغذية المجتمع
4. شعبة علوم الأغذية

وأكد أن إنشاء الكلية  تم بموجب القرار الجمهوري رقم (149) لسنة 2020، والذي تضمن أيضًا اعتماد لائحتها الداخلية.

وتفتح كلية علوم التغذية آفاقًا واسعة أمام خريجيها في سوق العمل، حيث تتنوع مجالات العمل المهني وفقًا للتخصصات المختلفة كالتالي:

1. خريجو تخصص التغذية العلاجية (باللغتين الإنجليزية والعربية):
يتمتع هؤلاء الخريجون بفرص عمل واسعة تشمل:
- المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز العلاجية
- المؤسسات التي تقدم التغذية للجماعات مثل دور المسنين والمدن الجامعية
- الحضانات والمدارس والمصانع والأندية
- الوزارات والهيئات التي تقدم خدمات التغذية

2. خريجو تخصص علوم الأغذية:
تتوفر لهم فرص متنوعة في:
- الجهات البحثية المتخصصة
- المصانع والشركات والمؤسسات المعنية بالصناعات الغذائية
- إنشاء وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات الغذائية
- تقديم التدريب المتخصص في مجال علوم الأغذية
- المساهمة في تطوير الإنتاج الزراعي وسد الفجوة في المنتجات المستوردة

3. خريجو تخصص تغذية المجتمع:
يلعب هؤلاء الخريجون دورًا حيويًا في:
- المنظمات والمعاهد والمراكز البحثية
- مراكز رعاية الأمومة والطفولة
- إجراء المسوحات الغذائية وتقييم الحالة التغذوية للمجتمعات
- تصميم وتنفيذ البرامج الغذائية لتلاميذ المدارس في القطاعين الحكومي والخاص

قبول طلاب شعبتي العلوم والرياضة بكلية علوم التغذية جامعة حلوان 

وتفتح كلية علوم التغذية بجامعة حلوان أبوابها للطلاب المتميزين الراغبين في الالتحاق ببرامجها المتخصصة، حيث ترحب الكلية بخريجي الثانوية العامة من شعبتي العلوم والرياضة، ويتم قبول الطلاب من خلال مكتب التنسيق، ويتم قبول شهادات المعادلة للوافدين حسب القوانين المنظمة لذلك.

شروط الالتحاق بشعبة التغذية العلاجية باللغة الانجليزية

وعلى الطلاب الراغبين الالتحاق بشعبة التغذية العلاجية باللغة الانجليزية ان يكونوا حاصلين على أعلى الدرجات في اللغة الانجليزية.

الدرجات العلمية التي تمنحها كلية علوم التغذية

تمنح الكلية الدرجات العلمية التالية: درجة البكالوريوس في علوم التغذية تخصص التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية، درجة البكالوريوس في علوم التغذية، تخصص التغذية العلاجية باللغة العربية، درجة البكالوريوس في علوم التغذية، بتخصص علوم التغذية، ودرجة البكالوريوس في علوم التغذية، تخصص تغذية المجتمع.

وتعتمد الكلية على نظام الساعات المعتمدة، ويتم اختيار تخصص التغذية العلاجية من الفرقة الأولى، بينما يتم اختيار التخصصات الأخرى من الفرقة الثانية وفقًا للائحة الداخلية للكلية، كما يُقدَّم برنامج التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية بمصروفات.

وقال مصدر بالتعليم العالي، إنه من المقرر انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات، بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

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