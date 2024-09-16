عضو صحة النواب تكشف أسباب زيادة أسعار الدواء

قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إننا ننتج محليا نحو ٩٣ في المائة من الدواء بمصر.

انتهاء أزمة نقص الأدوية

وأضافت في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن أزمة نقص الأدوية كانت بالفعل موجودة وانتهت، مع الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة، مشيرة إلى أن سبب الأزمة كان نقصا عالميا في بعض المواد الفعالة، مما ترتب عليه نقص في الإنتاج.

وتابعت عضو مجلس النواب، وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الدواء، فالسبب فيها أنها جاءت متزامنة مع أزمة نقص الدواء، حيث سبق إصدار قانون يمنع إقرار أي زيادة في أسعار الأدوية بشكل مفاجئ، وألزم الشركات بتقديم طلب لرفع الأسعار للجهات المختصة بالحكومة لدراسته خلال ست شهور، حتى لا يتم ذلك بشكل مفاجئ.

الدواء المصرى أرخص دواء في العالم

وأضافت الدكتورة إيناس عبد الحليم، أن رغم تلك الزيادات في الأسعار فيظل الدواء المصرى أرخص دواء في العالم، ومن أجود الأنواع.

عيادات التأمين الصحي

وتابعت، لم يعد هناك شكاوى من نقص الأدوية، حيث أصبحت متوافرة سواء في عيادات التأمين الصحي أو المستشفيات التى تقدم للمواطنين علاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلي توافر نواقص الأدوية بصيدلية الإسعاف.

وأشارت إلي أن العمل بالاسم العلمى للدواء، مثلما تم الإعلان عنه سوف يساعد في حل المشكلة، بالقضاء علي فكرة عدم الثقة من جانب البعض في الدواء البديل، للاسم التجاري للأدوية، في حين أنها نفس المادة الفعالية.

زيادة جديدة في الأسعار

وحول توقعها بزيادة جديدة في الأسعار، قالت لن يتم ذلك بشكل مفاجئ، وإنما لابد أن يتم عبر إجراءات رسمية وطلب من الشركات للحكومة بإعادة النظر في السعر حسب التكلفة قبلها بوقت كاف.