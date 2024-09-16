الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

عضو صحة النواب تكشف أسباب زيادة أسعار الدواء

أدوية، فيتو
أدوية، فيتو

 قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إننا ننتج محليا نحو ٩٣ في المائة من الدواء بمصر.

 

انتهاء أزمة نقص الأدوية 

 وأضافت في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن أزمة نقص الأدوية كانت بالفعل موجودة وانتهت، مع الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة، مشيرة إلى أن سبب الأزمة كان نقصا عالميا في بعض المواد الفعالة، مما ترتب عليه نقص في الإنتاج.

 

وتابعت عضو مجلس النواب، وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الدواء، فالسبب فيها أنها جاءت متزامنة مع أزمة نقص الدواء، حيث سبق إصدار قانون يمنع إقرار أي زيادة في أسعار الأدوية بشكل مفاجئ، وألزم الشركات بتقديم طلب لرفع الأسعار للجهات المختصة بالحكومة لدراسته خلال ست شهور، حتى لا يتم ذلك بشكل مفاجئ.

الدواء المصرى أرخص دواء في العالم

 وأضافت الدكتورة إيناس عبد الحليم، أن رغم تلك الزيادات في الأسعار فيظل الدواء المصرى أرخص دواء في العالم، ومن أجود الأنواع.

 

عيادات التأمين الصحي 

 وتابعت، لم يعد هناك شكاوى من نقص الأدوية، حيث أصبحت متوافرة سواء في عيادات التأمين الصحي أو المستشفيات التى تقدم للمواطنين علاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلي توافر نواقص الأدوية بصيدلية الإسعاف.

 

وأشارت إلي أن العمل بالاسم العلمى للدواء، مثلما تم الإعلان عنه سوف يساعد في حل المشكلة، بالقضاء علي فكرة عدم الثقة من جانب البعض في الدواء البديل، للاسم التجاري للأدوية، في حين أنها نفس المادة الفعالية.

 

زيادة جديدة في الأسعار

وحول توقعها بزيادة جديدة في الأسعار، قالت لن يتم ذلك بشكل مفاجئ، وإنما لابد أن يتم عبر إجراءات رسمية وطلب من الشركات للحكومة بإعادة النظر في السعر حسب التكلفة قبلها بوقت كاف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ارتفاع اسعار الدواء ازمة نقص الأدوية أزمة نقص الدواء اسعار الادوية الدواء المصري النائبة إيناس عبد الحليم علاج على نفقة الدولة نفقة الدولة مجلس النواب

مواد متعلقة

رئيس شعبة الأدوية يكشف مفاجأة عن زيادات أخرى قادمة في سعر الدواء

الحكومة تسقط فى اختبار الدواء.. نقص واختفاء وغلاء الأدوية مستمر رغم الوعود المتكررة بحل الأزمة.. صيادلة يكشفون الحقيقة.. واستمرار زيادة الأسعار حتى نهاية العام

الموت غير الرحيم.. نقص الأدوية وانتشار الأوبئة وهدم المستشفيات.. تدهور الأوضاع الصحية في غزة وسط استمرار الحصار الإسرائيلي.. والأطفال: عند الله تجتمع الخصوم

مشكلات توافر الأدوية وأزمة التسعير وهامش الربح في الصيدليات على مائدة غرفة الجيزة التجارية

الأكثر قراءة

بحضور السيسي، موقف نبيل من وزير الأوقاف تجاه شيخ الأزهر في حفل المولد النبوي

شقيق نجم الأهلي يؤازر أحمد فتوح أمام جنايات مطروح (فيديو وصور)

ابنة ضحية القتل الخطأ على يد أحمد فتوح: «لو كانوا جابوا بابا حتة واحدة كان ممكن نسامح» (فيديو وصور)

رئيس شعبة الأدوية يكشف مفاجأة عن زيادات أخرى قادمة في سعر الدواء

الطماطم تقفز 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

قبل بدء جلسة محاكمته بتهمة القتل الخطأ، نص أقوال لاعب الزمالك أحمد فتوح امام النيابة العامة

بعد طلبات دفاع أحمد فتوح، كل ما تريد معرفته عن ضوابط الدية في الإسلام ومقدارها

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 9- 2024

ads

منوعات

المزيد

التحقيق مع رئيس وزراء بريطانيا بسبب ملابس زوجته

مزارع روسي يحطم الرقم القياسي بأكبر يقطينة تزن 817 كيلو جرام (فيديو)

نجاح أول عملية تجول في الفضاء

لحظة التقاء طائرات بأجنحتها عند مدخل الرياض (فيديوهات)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

أسعار الأرز المحلي اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الاثنين 16- 9- 2024 عالميا

سعر الإسترليني أمام الجنيه المصرى اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أول لاعب يصل للمباراة رقم 100 مع البرسا.. مسيرة ليفاندوفسكي مع برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغيوم في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

بعد طلبات دفاع أحمد فتوح، كل ما تريد معرفته عن ضوابط الدية في الإسلام ومقدارها

الاستعداد ليوم القيامة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 18 بسورة الحشر

المزيد
الجريدة الرسمية