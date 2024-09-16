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سياسة

حلول مؤقتة ومسكنات، عضو صحة النواب تهاجم خطة الحكومة لحل أزمة نقص الدواء

نقص الأدوية، فيتو
نقص الأدوية، فيتو

قالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن خطوات الحكومة لحل أزمة نقص الدواء، هي حلول مؤقتة للأسف، وعبارة عن مسكنات للأزمة، ولن تحلها بشكل جذري.

 

وأوضحت سعيد في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن السبب في نقص الدواء بالأسواق هو توقف بعض خطوط الإنتاج بسبب ارتفاع تكلفة التصنيع، بسبب الاعتماد على المواد الخام من الخارج، وذلك في الوقت الذي تتحكم فيه الدولة في سعر الدواء بنظام التسعيرة الجبرية.

 

توفير السيولة اللازمة لاستيراد المواد الخام

وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الحكومة تدخلت لحل الأزمة من خلال توفير السيولة اللازمة لاستيراد المواد الخام، وفي نفس الوقت السماح لشركات الدواء برفع الأسعار، بما يضمن عدم خسارتها.

وتابعت سعيد، أن ذلك الحل ليس هو الحل الجذري للأزمة، نظرا لأن مع حدوث أى أزمات اقتصادية مستقبلا أو مع عدم توافر سيولة من العملة الأجنبية، سوف تعود الأزمة من جديد، وتتوقف المصانع عن الإنتاج وتضطر الحكومة إلى رفع أسعار الدواء مرة ثانية حتى تتمكن الشركات من الإنتاج.

استراتيجية توطين صناعة الدواء 

وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الحل يكمن في أن تتبنى الدولة استراتيجية حقيقية لتوطين صناعة الدواء في مصر، بحيث تكون كل مكونات الدواء منتجة محليا بشكل كامل.

وأوضحت سعيد، أن مصانع الدواء في مصر حاليا، تعتمد بشكل كامل على استيراد المواد الخام من الخارج، وكذلك تعتمد علي خامات التغليف وعلب الدواء من الخارج، وهو السبب في ارتفاع تكلفة الإنتاج.

إنتاج المواد الخام محليا 

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن توطين صناعة الدواء تعني إنتاج المواد الخام محليا، وهو ما يتطلب خطة واضحة ومحددة لتنفيذ تلك الاستراتيجية.

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