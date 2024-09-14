أنغام تطرب جمهور جدة بـ "بعتلي نظرة" (فيديو)

تألقت الفنانة أنغام على مسرح عبادي الجوهر بمدينة جدة خلال حفلها المقام حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

وشدت أنغام بباقة من أجمل أغنياتها مثل أغنية “بعتلي نظرة” التي تفاعل معها جمهور جدة بحرارة شديدة، وسط حضور كبير.

وانطلق، منذ قليل، حفل الفنانة أنغام في جدة بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري كبير تحت شعار كامل العدد.

حفل أنغام في السعودية

وبدأت أنغام حفلها في جدة بأغنية بقالك قلب تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، وسط استقبال حار من الجمهور.

ألبوم أنغام “تيجي نسيب”

وطرحت أنغام، مؤخرًا أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "تيجي نسيب" على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.