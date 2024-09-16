مشاجرة دامية في إمبابة بسبب خلافات الجيرة، وقرارات عاجلة من النيابة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في نشوب مشاجرة في منطقة إمبابة، بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن مصرع شاب وإصابة سيدة .

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

نشوب مشاجرة في إمبابة

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة النجدة بإبلاغ أهالي منطقة إمبابة بنشوب مشاجرة بين طرفين، ما أدى إلى سقوط ضحايا، انتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ وتبين من الفحص الأولي تسبب خلافات الجيرة في حدوث المشاجرة.



أسفرت التحريات الأولية عن سقوط ضحيتين بسبب المشاجرة، أحدهما متوفى وهو "محمد.ع."، 38 سنة، بطعنة نافذة في الصدر كما أصيبت ربة منزل تدعى "فتحية.م." تبلغ من العمر ٥٧ سنة بطعنة بالذراع الأيسر.



ألقي القبض على أطراف المشاجرة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.