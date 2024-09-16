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حوادث

"مهمتي تهدئته"، أقوال الممرض المتهم بالتعدي جنسيا على طفل يعالج في مستشفى نفسي

متهم
متهم

 أدلى ممرض متهم بالتعدي جنسيا على مريض بأحد مستشفيات الصحة النفسية بأقواله أمام نيابة ثان مدينة نصر.


وأنكر المتهم ما نسب إليه من اتهامات، مؤكدا أن مهمته هي تهدئة الطفل وإعطائه حقن وأدوية علاجه.


وقال الممرض إن الاتهامات التي يواجهها كيدية من زملائه ولا صحة لها.


كان قسم شرطة مدينة نصر ثان تلقى بلاغا من عامل يفيد بقيام ممرض بالتعدي جنسيا على ابنه المحجوز داخل مستشفى لعلاج الأمراض الصحة النفسية.

وبإجراء التحريات الأولية، تبين صحة الواقعة وأن الممرض 28 سنة، تعدى جنسيا عدة مرات على المجني عليه.

وبسؤال المريض المجني عليه أفاد أنه في إحدى المرات قام الممرض بإجباره على القيام بأفعال خادشة للحياء بهدف إثارته جنسيا، وعقب ذلك استدرجه للمطبخ الخاص بالمستشفى واعتدى عليه جنسيا.

وبسماع أقوال بعض العمال أفادوا بمشاهدة الممرض يخرج من المطبخ بعد موعد انتهاء عمله بساعتين مما أثار شكوكهم في الأمر فتوجهوا للمطبخ ليعثروا على المريض.

وبإعداد الأكمنة  تم ضبط المتهم، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.


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نيابة ثان مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر ثان مستشفى لعلاج الأمراض الصحة النفسية

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