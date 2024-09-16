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رئيس جهاز شئون البيئة: وضع استراتيجية متكاملة لإدارة جودة الهواء فى مصر

رئيس جهاز شئون البيئة
رئيس جهاز شئون البيئة خلال المؤتمر

 ترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الاجتماع الأول الخاص بلجنة الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، فى إطار أنشطة المكون الأول من مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي في مصر بتكلفة 200 مليون دولار، والذى يهدف إلى تعزيز نظام دعم اتخاذ القرار بشأن نوعية الهواء من خلال مجموعة من الانشطة أبرزها إعداد خطة عمل وطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، بحضور الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية، وممثلين من وزارة البيئة ومختلف الوزارات والجهات والهيئات المعنية وممثلي محافظات القاهرة الكبرى، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

 وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة أن اللجنة تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لتحسين المناخ وجودة الهواء من خلال تنفيذ استراتيجيات مستدامة ومتقدمة، مشيرًا إلى أن إعداد الخطة الوطنية للادارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء والتنسيق مع الجهات المعنية وتقديم التوجيه العام وضمان التوافق مع الاستراتيجية المحددة الخاصة بقطاعاتهم والتنسيق داخل الكيانات الخاصة بهم مع الإدارات والوحدات المعنية، ومشاركة جميع المعلومات والبيانات لإعداد الخطة في الوقت المناسب.

وضع استراتيجية متكاملة لإدارة جودة الهواء فى مصر

 وأكد الدكتور على أبو سنة، على أهمية وضع استراتيجية متكاملة لإدارة جودة الهواء فى مصر، مع الوضع فى الاعتبار فى إعداد الخطة مشاركة جميع الأطراف المعنية، والتنسيق مع اللجان الأخري العاملة في مجال إدارة جودة الهواء وقضايا تغير المناخ مثل لجنة السحابة السوداء ولجنة الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لتحقيق الاتساق والهدف من ذلك هو تطوير خيارات التخفيف الموجودة في الخطة ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف الدكتور على أبو سنة، أن فكرة إعداد الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء قائمة على تحسين جودة هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ من خلال الربط بينهما،  مؤكدا على أنه لا بد أن يكون لدينا استراتيجية واضحة للإدارة المتكاملة لنوعية الهواء فى مصر مع أخذ الاعتبارات والمتغيرات المستجدة دوليًا، معربًا عن أمله فى الانتهاء من هذه الاستراتيجية والإعلان عنها خلال احتفالات يوم البيئة العالمي.

وأشار رئيس جهاز شئون البيئة، إلى قيام أعضاء اللجنة بتسهيل عمل الاستشاري الذي تعاقدت معه وزارة البيئة لدعم إعداد الخطة وتزويده في الوقت المناسب بجميع المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد الخطة.

كما استعرض استشاري دعم إعداد الخطة خلال اجتماع اللجنة، أهداف المشروع، ومنهجية عمل إعداد الخطة ومستهدفاتها، كما تم إلقاء محاضرة شهدت تقديم عرضا مختصرا يتعلق بمناهج التخطيط لحل مشكلتي تلوث الهواء وتغير المناخ باعتبارهما مشكلتين منفصلتين، وتطور هذه المناهج لتحقيق أكبر قدر من تكامل الحلول للمشكلتين مجتمعتين، كما يأتي تدشين أعمال هذه اللجنة فى إطار الاحتفال باليوم العالمي لنقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء.

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قد أصدرت قرارا بتشكيل لجنة دائمة متعددة القطاعات تضم ممثلين من وزارة البيئة وشركاء من مختلف الوزارات والهيئات ومحافظات القاهرة الكبرى، حيث تختص اللجنة بإعداد الخطة الوطنية للادارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء وتقديم التوجيه العام بما يضمن التوافق مع الاستراتيجية الخاصة بقطاعاتهم.

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