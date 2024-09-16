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ثقافة وفنون

طرح برومو مسلسل البحث عن علا 2 (فيديو)

أبطال البحث عن علا،
أبطال البحث عن علا، فيتو

طرحت منصة Netflix البرومو التشويقي لمسلسل البحث عن علا 2 ، الذي كشف عن العديد من المفاجآت كما كشف عن ظهور شخصيات جديدة بالموسم الثاني من المسلسل الشهير.

https://www.instagram.com/reel/C_-HZ-mISP_/?igsh=bm42cjltNjdxMTR0

 

منصة Netflix تكشف عن ذهاب هند صبري إلى فرنسا

وكشفت منصة Netflix عن تصوير أجزاء من مسلسل البحث عن علا 2 في باريس عاصمة فرنسا.

ونشر الحساب الرسمي لمنصة Netflix على موقع تبادل الصور انستجرام صورا تكشف سفر هند صبري “علا” إلى فرنسا برفقة ظافر العابدين الذي انضم حديثا للموسم الثاني من المسلسل.

وتم إرفاق تعليق من قبل حساب المنصة على الصور “علا عبد الصبور في فرنسا؟”، وعلقت هند صبري على الصور قائلة بالفرنسية “ لم لا؟ ليست إيميلي وحدها” في إشارة إلى مسلسل نتفليكس الشهير “إيميلي في باريس”، ليرد عليها حساب المنصة “شكل فرنسا هتنور ولا ايه؟”

 

وشارك في بطولة مسلسل البحث عن علا في موسمه الأول إلى جانب هند صبري كل من سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، داليا شوقي، خالد النبوي وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وإخراج هادي الباجوري.

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