محامي فتوح يطلب دفع الدية والإفراج عنه، ودفاع المجني عليه: لا نية للتصالح (فيديو وصور)

طالب محامي أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، خلال جلسة محاكمة اللاعب أمام جنايات مطروح، بدفع الدية لأسرة المجني عليه والإفراج عن المتهم.

بينما أكد محامي المجني عليه أنه لا نية لدي أسرة المتوفى للتصالح مع أحمد فتوح، مطالبا بالقصاص العادل.

كانت الأجهزة الأمنية فى محافظة مطروح، قد كثفت من تواجدها صباح اليوم فى محيط محكمة جنايات مطروح لتأمين ثاني جلسات محاكمة لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر الأول لكرة القدم أحمد فتوح، بتهمة القتل الخطا وتعاطى وحيازة مواد مخدرة، وقيادة سيارة برعونة تحت تأثير المخدر. وقد وصل اللاعب إلى مقر المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام.

كما حرص عدد من أصدقاء فتوح وأقاربه من بينهم شقيقه وشقيق لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، على التواجد فى المحكمة دعما للاعب الزمالك.. وعلى الجانب الآخر حضر عدد كبير من أقارب أمين الشرطة المجني عليه من بينهم ابنته الصغيرة، لحضور جلسة المحاكمة.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة أحالت لاعب الزمالك أحمد فتوح إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له عدة اتهامات من بينها قتل أمين شرطة عن طريق الخطأ بأن صدمه بسيارة كان يقودها بسرعة كبيرة تجاوزت السرعات المقررة قانونا تحت تأثير المخدر، وحيازة مواد مخدرة هى جوهر الحشيش بقصد التعاطي.

وفى أولى جلسات محاكمته طالب الدفاع الحاضر عنه بإخلاء سبيله للبدء فى اتخاذ إجراءات دفع الدية والتصالح مع أسرة المجني عليه، إلا أن المحكمة رفضت ذلك الطلب وأجلت القضية إلى جلسة اليوم مع استمرار حبس فتوح..