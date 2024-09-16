في أول ظهور إذاعي، شوبير يكشف الشكل الأقرب للدوري
عاد الإعلامي أحمد شوبير إلى الساحة الإعلامية من جديد خلال برنامجه الإذاعي على إذاعة "أون تايم سبورتس إف إم"، وذلك بعد فترة غياب استمرت ما يقرب من شهرين.
استهل شوبير أولى حلقاته في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين، ليؤكد عودته إلى برنامجه المميز بعد غياب ملحوظ.
وتحدث أحمد شوبير في برنامجه مع شوبير عبر الإذاعة عن شكل بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد مؤكدا أن موعد بداية الدوري الممتاز سيكون يوم 25 أكتوبر المقبل، وأن هناك اجتماعا وديا لرابطة الأندية لحسم شكل الدوري الممتاز في الموسم الجديد.
وواصل شوبير تصريحاته، قائلا أن الشكل الأقرب من بين الثلاث تصورات هو إقامة الدوري من مجموعة واحدة ودور واحد بحيث يتنافس أول 10 فرق علي لقب الدوري فيما يتنافس آخر 8 فرق علي تفادي عدم الهبوط.
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