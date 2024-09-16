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البيئة تحتفل باليوم العالمي لطبقة الأوزون 2024

وزارة البيئة، فيتو
وزارة البيئة، فيتو
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تحتفل وزارة البيئة باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون لعام 2024، والذي يوافق مرور 37 عامًا على توقيع بروتوكول مونتريال التاريخي. 

وتأتي الاحتفالية هذا العام تحت شعار "بروتوكول مونتريال: تعزيز العمل المناخي"، وذلك اعترافًا بدور البروتوكول المحوري في حماية طبقة الأوزون والمناخ على حد سواء.

تدشين مبادرة شارك في الحل

وتشهد الاحتفالية، التي تقام اليوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر، تدشين مبادرة "شارك في الحل" والتي تهدف إلى تعزيز العمل المناخي والحد من الآثار السلبية لتغير المناخ.

ويشهد الحدث حضور الدكتور على ابو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والذي سيقوم بإلقاء كلمة رئيسية حول أهمية حماية طبقة الأوزون وجهود مصر في هذا الصدد.

بروتوكول مونتريال

يعتبر بروتوكول مونتريال، الذي تم توقيعه في 16 سبتمبر 1987، من أهم الإنجازات الدولية في مجال حماية البيئة. وقد نجح البروتوكول في القضاء على 99% من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، مما ساهم في حماية صحة الإنسان والنظم البيئية.

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الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الدكتور على ابو سنة اليوم العالمي لحماية طبقة الاوزون بروتوكول مونتريال تعزيز العمل المناخي طبقة الأوزون

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