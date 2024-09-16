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ثقافة وفنون

انتهاء تصوير مسلسل تيتا زوزو

مشهد من كواليس العمل
مشهد من كواليس العمل

 انتهت أسرة مسلسل تيتا زوزو من تصوير جميع مشاهد العمل، المقرر أن يدخل مرحلة المونتاج نهاية الأسبوع الجاري ليكون جاهزا للعرض.

ويجسد الفنان صلاح عبدالله  خلال أحداث المسلسل شخصية جار إسعاد يونس وهي حبه القديم ويتمنى الزواج منها، وهو الداعم لها طوال الوقت في المشاكل التي تواجهها.

وتمر عائلة تيتة زوزو بعدة مشاكل وأزمات تضطرها إلى حل تلك القضايا لإنقاذ عائلتها.

 

أبطال تيتا زوزو

ويشارك إسعاد يونس في البطولة مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، وهو من تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل.

 

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