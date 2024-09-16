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أخبار مصر

وزير الزراعة: الدولة مهتمة بتوطين التكنولوجيا الحديثة في القطاع

جولة علاء فاروق وزير
جولة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
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 أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على اهتمام الدولة بتوطين  التكنولوجيا الحديثة في مصر وصناعة الآلات والمعدات الزراعية التى يحتاجها المزراع المصري مشيرا إلى أن التصنيع المحلى يحقق قيمة مضافة للناتج القومي ويوفر فرص عمل بالإضافة إلى الحد من استنزاف العملة الأجنبية.

وتفقد وزير الزراعة  جناح مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين "برايم" خلال معرض صحارى  بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية الايفاد.

وقال الدكتور محمد القرش مدير المشروع إن المشروع يعمل على تحقيق الاستدامة لخدمة صغار المزارعين، وتفقد وزير الزراعة المعدات والآلات الزراعية سواء للزراعة أو الحصاد وهذه المعدات تم ابتكارها من خلال بعض المنتفعين من المشروع بالتعاون مع الجهات البحثية المتخصصة ويتم تصنيعها محليا بمكون مصري بنسبة ١٠٠٪؜ لخدمة اصحاب المساحات الصغيرة.


كما اطلع الوزير على بعض منتجات المشروع والذي يستهدف تحسين القدرات التسويقية لصغار المزارعين ومنها أنظمة التجفيف التي ابتكرها المشروع وكذلك المنتجات المجففة التي تعمل على رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعي ولتحقيق مزيدا من التنمية في المناطق الريفية الأكثر احتياجا.

كما تفقد وزير الزراعة جناح الثقافة الزراعية التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي حيث اطلع على اصدارات ونشرات القطاع والتي تستهدف توعية المزراعين وتقديم النصائح الفنية لهم.

وخلال تفقد الوزير لجناح الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية اطلع على أجهزة جديدة لتلقيح النخيل يستخدم في التلقيح وكذلك مكافحة سوسة النخيل تلك الآفة الخطيرة والتى تهدد زرعة وصناعة النخيل والتمور في مصر ووجه بضرورة العمل على تصنيع هذه الأجهزة محليا نظرا للحاجة اليها حيث تأتي مصر في المرتبة الأولى عالميا في إنتاج التمور.


وقال اللواء أشرف الشرقاوي رئيس اتحاد مصدرى الحاصلات البستانية إن وزير الزراعة خلال تفقده لجناح الاتحاد وجه ايضا بتوفير مستلزمات الانتاج ودعم صغار  المزارعين والمنتجين والمصدرين باجود الاصناف من الشتلات والتقاوى والمخصبات وبأقل الاسعار 
 

وأضاف أن جناح الاتحاد في معرض صحاري يشهد اقبالا كبيرا حيث يقوم بعرض أجود اصناف شتلات النخيل المستوردة من انجلترا وشتلات الزيتون المحلية من كبرى الشركات المنتجة ومن معهد بحوث البساتين وتقاوى البطاطس المستوردة من الشركات الهولندية وايضا المخصبات العضوية المستوردة من روسيا والتى تعمل على زيادة جميع المحاصيل بنسبة ٣٠٪؜ واجهزة تلقيح النخيل ومكافحة سوسة النخيل.

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علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المعدات الزراعية مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين معرض صحارى صندوق التنمية الزراعية

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