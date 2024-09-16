عايدة رياض: "برغم القانون" عمل مختلف، وردود الأفعال غير متوقعة

أعربت الفنانة عايدة رياض عن سعادتها بردود أفعال الجمهور ووسائل التواصل الاجتماعي عن مسلسل “برغم القانون” الذي تشارك فيه.

وقالت في تصريحات لفيتو إنها ترى أن قصة العمل مختلفة ومميزة عن غيرها من الأعمال،مشيرة إلي أنها لم تتوقع ردود الأفعال على العمل بأن تكون بهذا الشكل.

وتدور أحداث مسلسل “برغم القانون” في إطار اجتماعي تشويقي، حول قصة سيدة تُواجه العديد من التحديات والصعوبات في حياتها، وتضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة “برغم القانون

ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.