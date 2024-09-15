ارتفاع أعداد المصابين جراء الأمطار الغزيرة والسيول بمدينة سبها الليبية لـ39

أعلن عميد بلدية سبها الليبية، بالحاج علي عن ارتفاع عدد المصابين جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت المدينة إلى 39 حالة، بينهم إصابات خطيرة تستدعي تدخلا عاجلا.

وأوضح المسؤول الليبي أن الأمطار تسببت بانهيار نحو 150 منزلا في عدة مناطق بسبها، مشيرا إلى أن البلدية اتخذت إجراءات عاجلة لتجهيز مدارس لإيواء العائلات المتضررة التي فقدت منازلها بسبب الفيضانات.

كما أكد أن العديد من الأحياء تشهد انقطاعا في الكهرباء نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية.

إعلان حالة الطوارئ واستدعاء الطواقم الطبية

وفي السياق نفسه، أفاد مدير مركز سبها الطبي، أحمد بوعقيلة، بأن المركز يعاني من نقص حاد في التجهيزات الطبية، وسط تزايد عدد المصابين الذين يتوافدون على المركز.

وأشار إلى أن المركز يواجه تحديات كبيرة في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، رغم الدعم العاجل المقدم من وزارة الصحة.

وأضاف أن المركز أعلن حالة الطوارئ واستدعى الطواقم الطبية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.