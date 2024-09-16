إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمحور 26 يوليو
أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو فى اتجاه القادم من ميدان لبنان فى اتجاه الشيخ زايد، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين جراء حادث تصادم بمحور 26 يوليو، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ.
وتبين بالفحص تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو فى اتجاه القادم من ميدان لبنان فى اتجاه الشيخ زايد، وأصيب 3 أشخاص جراء الحادث، وتم رفع اثار الحادث وتيسير الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الواقعة.
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