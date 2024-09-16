أحمد فتوح يصل جنايات مطروح لمحاكمته بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات (بث مباشر)

وصل أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، منذ قليل، إلى محكمة جنايات مطروح، لحضور جلسة محاكمته على خلفية اتهامه بالقتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، في حادث دهسه لأمين شرطة أثناء عبوره الطريق بأحد شوارع الساحل الشمالي.

وأجرت فيتو بثا مباشرا من محيط محكمة جنايات مطروح لرصد لحظات وصول أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك إلي المحاكمة.

جلسة محاكمة اللاعب أحمد فتوح

وتبين من التحقيقات على النحو المبين في أمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم أحمد فتوح لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة، في يوم 8/11 /2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو الثابت في التحقيقات، قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش.

ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد" وتسبب خطأ في وفاة المجني عليه وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة، بأن قاد السيارة الرقمية (ا ف ج 9569) بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر مما أدى إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت إلى الوفاة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق وبذل أقصى عناية والتزام والحذر والحيطة اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر، وبناء عليه فإن الأوراق تقييد جناية وجنحة ومخالفة مواد مواد القانون.

وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة الاستئناف بالإسكندرية، لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، والتي حددت محكمة جنايات مطروح للمحاكمة.