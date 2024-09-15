بعد اعتراف المندوه، غرامة كهربا تفتح النار على الزمالك والجماهير تطالب بإقالة مجلس الإدارة

أثار حديث حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن الحصول على غرامة كهربا بالجنيه المصري، غضبا شديدا بين جماهير الزمالك، ففي حين نص قرار غرامة كهربا على الدفع بالدولار، حيث ذكر المندوه أن الزمالك حصل على قيمة غرامة كهربا بأعلى صرف للدولار، قائلًا: "حصلنا على 76 مليون جنيه من اللاعب ولم يفرق معنا سعر الصرف وقتها."

حسام المندوه يكشف سر غرامة كهربا

وقال حسام المندوه، في حديثه مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة أم بي سي مصر 2: "مجلس إدارة كابتن حسين لبيب حصل على غرامة كهربا بالكامل بعد 5 سنوات، وتم إيداع مبلغ 69 مليون جنيه بنهاية شهر فبراير وتبقى مبلغ 7 مليون جنيه تم أخذ شيك بالمبلغ.. فهل يعقل أن يخرج الإعلام يقول إن الزمالك قسط لكهربا الغرامة؟ الزمالك أخذ حقه بالكامل في غرامه كهربا دون أي نقص"

حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، فيتو

وتسبب حديث المندوه في حالة من الغضب بين جماهير نادي الزمالك، بسبب غرامة كهربا، وطالبوا بإقالة مجلس إدارة النادي، لتقسيطهم غرامة لاعب الأهلي محمود كهربا، وحصولهم على مبلغ الغرامة بالجنيه المصري، في مخالفة لقرار الغرامة.

وعلق البلوجر مهندس عامر العمايرة فقال: "غرامة كهربا تم تسديدها بالجنيه المصري قبل التعويم، كما ذكرت من قبل وكمان فى جزء بشيك بنكى الأيام كاشفة ومصدر المستندات أمين صندوق نادى الزمالك..."

حقيقة تقسيط غرامة كهربا

أما الناشط السهم الزملكاوي فقال: "ومازالنا نكشف... حسام المندوه:اسلمنا خزينة النادى بها حوالي 2 مليون،فعلًا دى فلوس خزينة النادى فقط. كمل وأظهر لنا ورقة الحساب البنكي المحجوز عليه فيه ما يقارب 100مليون، وورقة فلوس الجزيرى والشركة الرعاية والبث. مثلما قيل لنا في كهربا بيضحك علينا في فلوس الزمالك.."

غرامة كهربا، فيتو



ورد الناشط الزملكاوي عماد تيسير "وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا.. الانفرادات تتوالي من شهر2 /2024 نشرنا خبر تقسيط غرامه كهربا وبالجنيه المصرى، وتم تكذيبنا وباعتراف حسام المندوه ظهر للكل لسنا مدلسين وتم التدليس على الجمهور.. اضاعوا على الزمالك ما يقارب من 50 مليون... وكرامة نادى الزمالك..."

غرامة كهربا بالجنيه المصري بدلًا من الدولار

وعلق البلوجر محمد عرابي قائلًا: "كانت الغرامة بالدولار وقبلوها بالجنيه المصري قضية كهرباء بدأت في 2019، الحكم بالدولار قبل لبيب، التسوية في 2015 وقبولها بالجنيه.. دى اسمها ايه... كدا اسمه تجميل الصورة وتحسين وجه... قضيه كهرباء لم تكن قضيه لاعب هرب من النادي فقط ولكن كانت قضيه كرامة..."

ايصال خزينة نادي الزمالك، فيتو



وقال البلوجر دكتور عامر علي: "ما قاله حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك مع إبراهيم فايق عن غرامه كهربا هو إللي إحنا قولناه بقالنا شهور بس لجان المجلس قالوا علينا كاذبين.. لجان بتتربح بنادي الزمالك..."

أما البلوجر أيمن نور فقال: "حسام المندوه أمين صندوق الزمالك حصلنا علي غرامة كهربا علي قسطين احمد سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك الوضع داخل النادى أسوأ مما يتخيل الناس... لما نقول منذ فترة كهربا قسط الغرامة نكون صادقين... لولا كهربا كان الزمالك لسه موقوف قيدة لازم جمهور الزمالك يشكرة"

وعلق طارق تيتو فقال: " بتاريخ 13 فبراير 2024.. سيف: هل مقبول تقسيط غرامة كهربا.. حسام المندوه: لا.. سيف: هل مقبول دفعها بالمصرى.. حسام المندوه: غير مقبول إلا ما أقرته المحكمة بالدولار".

الزمالك حصل على ٦٩ مليون جنيه من كهربا

وقال البلوجر أحمد مخلوف: " حسام المندوه: الزمالك حصل على ٦٩ مليون جنيه من كهربا.. ويتبقى ٧ مليون جنيه بشيك مستحق الدفع لما نقول الغرامة اتقسطت وفي قسط متأخر يبقي اتقسطت، ولا نقول أي كلام لما نقول كهربا دفع بالجنيه المصري بسعر ٣٠ جنيه وكل مصر عارفه أن الدولار بعد يوم هيبقي ب ٥٠ يبقي كلامنا حقيقي"

جرد خزينة الزمالك، فيتو



وعبر الناشط مينا كمال عن غضبه فقال: "يظل قبول مجلس الإدارة دفع غرامة كهربا بالجنيه المصري نقطة سوداء في تاريخهم، والغريب انه تم تحصيلها بالدولار كل ده إكراما لزيارة... الخطيب ومجلسه"

وعلق أشرف زكي قائلًا: "تعقيبا على كلام حسام المندوه انه استلم النادى فيه 2 مليون جنيه هو سيادتك استلمت النادى من مين من لجنه كانت بتدير لجنه عماد البنانى... أم من المجلس المنتخب. وبعد كلامه عن غرامه كهربا بقول لهم عيب واستقيلوا... دمرتم كرامه النادى..."

