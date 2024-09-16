مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والنخبة الآسيوية
تقام، اليوم الإثنين، مباريات في الدوري الإيطالي ودوري أبطال آسيا النخبة وعلى رأسها مباراة الشرطة العراقي مع النصر السعودي.
الدوري الإيطالي
بارما مع أودينيزي 7.30 مساء
لاتسيو مع هيلاس فيرونا 9.45 مساء
دوري أبطال آسيا للنخبة
العين - الإمارات مع السد - قطر 7 مساء
الشرطة - العراق مع النصر - السعودية 7 مساء
الأهلي - السعودية مع برسيبوليس - إيران 9 مساء
استقلال طهران - إيران مع الغرافة - قطر 9 مساء
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