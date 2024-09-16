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عقارات

شقق الإسكان الاجتماعي، تعرف على تفاصيل وشروط الطرح الجديد

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

شقق الإسكان الاجتماعي، تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي أو شقق سكن كل المصريين لمحدودي الدخل خلال الشهرين المقبلين.

ومن المقرر أن يضم الطرح حوالي 60 ألف شقة بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، والشقق كاملة التشطيب وبنظام التمويل العقاري وبفائدة مخفضة.

شقق الإسكان الاجتماعي فى الطرح الجديد

وشقق الإسكان الاجتماعي فى الطرح المنتظر بمساحات تتراوح ما بين 75 - 90 مترا مربعا وتتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام.

والمشروع يستهدف المواطنين محدودى الدخل وتقدم الوزارة دعم نقدي يصل حتى 60 ألف جنيه بالإضافة لقيمة سعر الأرض ودعم فارق أسعار الفائدة للتمويل العقاري المقدم من البنوك وشركات التمويل العقاري للمواطنين المستفيدين.

شروط التقديم على شقق الإسكان الإجتماعي 

كما حددت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي وهي كالتالي:

- المستفيد من المشروع، يكون شخصًا طبيعيًّا مواطنًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًّا (شركة أو مؤسسة).

- ألا تقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

- لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة.

- ألا يكون سبق تخصيص قطعة أرض إسكان اجتماعي.

- ألا يكون سبق تخصيص وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، أو وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" أو "سكن مصر"، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأي من المدن الجديدة، سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج، والزوجة، الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.

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