تعليم الإسكندرية تواصل الاستعداد للعام الدراسي الجديد

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية الاستعداد المكثف لانطلاق ماراثون العام الدراسي الجديد والذي سيبدأ في ٢١ سبتمبر المقبل، وتستمر الدراسة في الفصل الدراسي الأول حتى ١١ يناير، وآخر أسبوع تدريسي سيوافق ٢٢ مايو ٢٠٢٤ وذلك لاستقبال الطلاب والطالبات فى اول ايام الدراسة

كما شهدت بعض المدارس استعدادات مكثفة للانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير ورفع كفاءة الفصول والبنية التحتية وزيادة أعمال التشجير بداخل المدارس وإزالة أي من الإشغالات للباعة الجائلين أمام بوابات المدارس وتهيئة الاجواء المناسبة لاستقبال الطلاب.

كما حرص قيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة برئاسة الدكتور عربي أبو زيد مدير المديرية على عقد العديد من الاجتماعات الموسعة خلال الأيام الماضية مع مسئولى المدارس والإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة للوقوف على آخر الاستعدادات النهائية بكافة المدارس.

وواصل مدير المديرية الاجتماعات الموسعة والمستمرة مع مسئولى مديري مدارس إدارة منتزه أول بمدرسة السيدة نفيسة الرسمية لغات، ومديري مدارس إدارة منتزه ثان التعليمية بمدرسة ثانوية الكويت ومديري المراحل التعليمية؛ وذلك للوقوف على آخر المستجدات في استعداد ومدى جاهزية المدارس للعام الدراسي المقبل.

وبالتزامن مع هذين الاجتماعين كان مدير المديرية أصدر تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية بعقد اجتماع في ذات التوقيت مع مديري المراحل التعليمية والمدارس استعدادًا للعام الدراسي وتجهيز الكتب المدرسية لتسليمها للطلاب وحسن استقبالهم في اليوم الأول وحسن التعامل مع أولياء الأمور والتعاون مع مجلس الأمناء بالمدرسة وتفعيل مجموعات التقوية والدعم المدرسي حرصًـا على تقديم خدمات تعليمية أفضل وأجود لأبنائنا الطلاب.

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كما اجتمع مدير المديرية مع مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بحضور نادية فتحي وكيل المديرية ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام وأحمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية للوقوف على آخر المستجدات في استعداد ومدى جاهزية مدارس الإسكندرية للعام الدراسي المقبل.



كما أعلن الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم اعتماد عدد ( 19 ) مدرسة من مدارس محافظة الإسكندرية فى الإدارات التعليمية التسع بعد حصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والتي تم زيارتها خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024.

وأشار ( أبوزيد ) إلى أن المدارس التي تم اعتمادها منها ( 11 ) مدرسة لمرحلة رياض أطفال و( 7 ) مدارس للمرحلة الابتدائية ومدرسة للمرحلة الإعدادية، ليصبح إجمالي المدارس المعتمدة بالإسكندرية ( 471 ) مدرسة.

وأوضح مدير المديرية أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تم إنشاؤها بالقانون رقم (82) لسنة 2006، وهي تُعَد إحدى الركائز الرئيسة للخطة القومية لإصلاح التعليم في مصر، وذلك باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، وعن تنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدي إلى كسب ثقة المجتمع فيها وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليًّـا.

على جانب آخر، شهدت محافظة الإسكندرية افتتاح العديد من معارض اهلا مدارس فى كافة دوائر المحافظة وذلك لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم اسعار مخفضة وتوفير كافة احتياجاتهم قبل حلول العام الدراسي الجديد.