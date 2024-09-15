22 سبتمبر، بدء إجراءات محاكمة المتهم بتزوير محاضر تحريات المباحث بنيابة المعادي

حددت محكمة جنايات القاهرة 22 سبتمبر الجاري موعدا للجلسة الأولى بالدائرة 15 جنايات لمحاكمة المتهم محمد أحمد عبد الحميد والذي قام بتزوير عدد من محاضر تحريات مباحث المعادي وساعد آخرين في الحصول على أحكام ضد أبرياء وذلك بغرض التربح المادي.

يذكر أن المتهم استغل منصبه والذي شغله منذ عام 2005 في تزوير العديد من محاضر التحريات الخاصة بنيابة المعادي ونسبها زورًا إلي معاوني مباحث المعادي المقدم أحمد بهجت والرائد إسلام سعيد؛ حيث قام بإرفاق تلك المحاضر المزورة في العديد من القضايا بالاتفاق مع آخرين دون علم وحدة المباحث بها ودون صدورها عنها.

وقد تقدم عدد من المتضررين بداية من عام 2022 بعدد من البلاغات في نيابة المعادي بتزوير محاضر التحريات في قضايا تم رفعها ضدهم. وبعد تحقيقات نيابة المعادي في تلك البلاغات برئاسة المستشار أسامة علام؛ رئيس النيابة تم القبض على المتهم محمد عبد الحميد في مارس 2023 وعزله من منصبه وحبسه على ذمة التحقيقات.

وأثبت تقرير الطب الشرعي أن التوقيعات المنسوبة إلى ضباط مباحث المعادي مزورة وقد تم اصطناعها من قبل المتهم , كما توصلت تحريات مباحث الاموال العامة إلى قيام المدعو محمد أحمد عبد الحميد بتزوير عدد من محاضر التحريات وارفاقها بالقضايا أرقام: "2817 لعام 2020 إداري المعادي، القضية رقم 4474 لعام 2019 إداري المعادي، القضية رقم 2422 لسنة 2021 إداري المعادي، والقضية رقم 7416 لعام 2020 جنح المعادي واصطناعها بالكامل وأنه هو من قام بوضع تلك التحريات المزورة في ملفات تلك القضايا للتربح من وظيفته بالاتفاق مع آخرين.

كما أكد رئيس القلم الجنائي بالمعادي، أنه بالاستعلام من وحدة مباحث قسم شرطة المعادي عن محضر التحريات المنسوب للرائد إسلام سعيد والمرفق بالقضية القضية رقم 2422 لعام 2021 ؛ بأن ذلك المحضر غير صادر عن وحدة المباحث.كذلك، وردت للنيابة إفادة من قسم شرطة المعادي وشهد بها محررها المقدم إسلام بكر رئيس وحدة المباحث بالتحقيقات من أن محضر التحريات بتلك القضية غير صادر من وحدة مباحث القسم.

ومن الجدير بالذكر أن المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية المستشار شادي ابراهيم البرقوقي، قد أحال في شهر يونيو الماضي المتهم محمد أحمد عبد الحميد سعيد إلي محكمة الجنايات؛ لقيامه بتزوير محاضر التحريات بطريق الاصطناع في عدد من القضايا التابعة لدائرة المعادي.

يذكر أن أحداث تلك القضية تعود إلى شهر أغسطس من العام 2022 عندما تقدم هشام نجيب ببلاغ إلى نيابة المعادى الجزئية والمحرر ضد س ع ع والسيد/ ا ي م بتزوير محضر التحريات في القضية رقم 2422 لعام 2021.

وقامت نيابة المعادي الجزئية برئاسة المستشار أسامة علام رئيس نيابة المعادي بالتحقيق في البلاغ , وعلى مدار أكثر من عام ونصف من التحقيقات في عدد من البلاغات من المتضررين بسبب محاضر التحريات المنسوبة زورا لوحدة مباحث قسم المعادي؛ تم إحالة المدعو محمد عبد الحميد والمشهور بـ"حاتم المعادي" إلي محكمة جنايات القاهرة.

ومن جانبه قال مصطفي على المحامي بالنقض ووكيل المدعين بالحق المدني في القضية رقم 167 لعام 2024 أنه سيقدم للمحكمة طلبا بضم المستفيدين الحقيقيين من تلك المحاضر المزورة , ونوه بضرورى محاكمتهم جنبا إلى جنب مع المدعو محمد عبد الحميد لان المتضررين من عملية التزوير ليسوا لهم علاقة مباشرة مع محمد عبد الحميد بل المجرم الحقيقي هوه من حرض عبد الحميد ودفع له مقابل وضع محاضر التحريات المزورة في القضايا المرفوعة ضدهم ليحصلوا على مكاسب زورا ضد ابرياء، مضيفًا أنه على ثقة تامة بعدالة القضاء المصري في إرجاع الحقوق لأصحابها.