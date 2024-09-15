تفاصيل جديدة بشأن عقار بولاق أبو العلا المنهار

تسلمت نيابة بولاق أبوالعلا الجزئية، اليوم الأحد، تحريات المباحث حول واقعة انهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق في شارع بولاق الجديد.

وتبين أن العقار قديم وآيل للسقوط، وتقيم فيه عائلتان، نجا أفرادهما من الانهيار، وأن العقار على مساحة 100 متر، بكل طابق شقة واحدة مكونة من 3 غرف وصالة وحمام، عدا الأرضي به محلان وغرفة، ولم يصدر بحقه أمر إزالة أو تراخيص.

انهيار عقار فى بولاق أبو العلا

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انهيار عقار مكون من 3 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة المختصة الى مكان البلاغ، وفرض كردون أمنى فى موقع البلاغ.

فيما يقوم رجال الشرطة بسماع أقوال الشهود لبيان عدد قاطنيه وملابسات الحادث، فيما تقوم فرق الانقاذ البرى التابعة للحماية المدنية بالبحث عن المفقودين أسفل الأنقاض، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.