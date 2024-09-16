الإثنين 16 سبتمبر 2024
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سياسة

اليوم، عرض مشروع ترويجي لمسار العائلة المقدسة بتقنية الواقع الافتراضي "VR" بنقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

تنظم اللجنة الثقافية والفنية في نقابة الصحفيين بالتعاون مع مؤسسة "مصر المباركة للتنمية وإحياء التراث"، اليوم الإثنين مبادرة لعرض المشروع الترويجي لمسار العائلة المقدسة بتقنية الواقع الافتراضي "VR"، وبسبع لغات في خريطة تفاعلية تشرح المسار بأحدث التقنيات التكنولوجية، وجولة بالواقع الافتراضي لنقاط المسار، التي تحتوي على شواهد أثرية من سيناء إلى محافظة أسيوط بصعيد مصر، ومعرفة 25 نقطة للمسار في كل ربوع مصر.

 

تبدأ الفعاليات في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بافتتاح المتحف الإلكتروني الخاص بمؤسسة مصر المباركة، الذي يتضمن عرض الـVR لمسار العائلة المقدسة، كما سيتم تنظيم عدة محاضرات على مدار 3 ساعات من الساعة 6 مساءً، وحتى التاسعة مساءً تتضمن محاضرة د. محمد إسماعيل - أستاذ تكنولوجيا المتاحف بجامعة عين شمس لتقديم أمثلة لمتاحف إلكترونية وشكل العروض فيها، وعرض بعض المشاهد من الـ VR الخاص بمؤسسة مصر المباركة.

ومحاضرة عن المخطط الاستثماري لنقاط مسار العائلة المقدسة، وخطة الدولة لترويجه سياحيًا يقدمها المهندس عادل الجندي - رئيس وحدة التخطيط الإستراتيجي بوزارة السياحة، وتتناول المحاضرة عرض المخطط الاستثماري على نقاط مسار العائلة المقدسة، والإجراءات والتسهيلات، التي تقدم للمستثمرين للاشتراك في تنفيذ هذا المخطط، إضافة إلى الترويج السياحي لهذا المشروع القومي.

وكذلك محاضرة عن برامج سياحية جذابة لزيارة مسار العائلة المقدسة، تقدمها د. ماري ميساك - أستاذة الإرشاد السياحي بجامعة حلوان، وتتناول المحاضرة فكرة تقسيم البرامج السياحية لقطاعات مختلفة في مصر، خلالها يتمكن السائح زيارة كل قطاع جغرافي، ومشاهدة كل الحضارات الموجودة به، ثم يعود إلى مصر أكثر من مرة لمشاهدة قطاعات جغرافية أخرى، إضافة لأمثلة لتلك البرامج، التي تبرز أيضًا معالم سياحية مهمشة.
 

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فيلم ترويجي عن رحلة العائلة المقدسة نقابة الصحفيين الصحفيين

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