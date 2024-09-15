الأحد 15 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

هند صبري في باريس من أجل البحث عن علا 2

هند صبري، فيتو
هند صبري، فيتو

كشفت منصة Netflix عن تصوير أجزاء من مسلسل البحث عن علا 2 في باريس عاصمة فرنسا.

ونشر الحساب الرسمي لمنصة Netflix على موقع تبادل الصور انستجرام صورا تكشف سفر هند صبري “علا” إلى فرنسا برفقة ظافر العابدين الذي انضم حديثا للموسم الثاني من المسلسل.

وتم إرفاق تعليق من قبل حساب المنصة على الصور “علا عبد الصبور في فرنسا؟”، وعلقت هند صبري على الصور قائلة بالفرنسية “ لم لا؟ ليست إيميلي وحدها” في إشارة إلى مسلسل نتفليكس الشهير “إيميلي في باريس”، ليرد عليها حساب المنصة “شكل فرنسا هتنور ولا ايه؟”

برومو مسلسل البحث عن علا 2

وكانت منصة Netflix قد نشرت منذ شهور برومو قصيرا لـ"مسلسل البحث عن علا 2 ” وهو المسلسل الذي ينتظره الكثيرون ممن تابعوا الموسم الأول والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

كشف هذا البرومو عن بعض التغييرات في المسلسل الذي سيعرض قريبًا عبر منصة نيتفليكس، ولعل أبرز هذه التغييرات هي ظهور حازم عبد الصبور الذي جسد شخصيته الفنان طارق الإبياري في مسلسل عايزة أتجوز، ولم يكن طارق مشاركًا في مسلسل البحث عن علا في موسمه الأول.

كما كشف برومو مسلسل البحث عن علا 2 أيضًا عن وجود ظافر العابدين في مسلسل البحث عن علا 2 وذلك بشخصية كريم، دون الكشف عن تفاصيل شخصيته بعد، وتستمر شخصيات الموسم الأول في الظهور سواء أبناء علا أو زينة أو صديقتها المقربة التي تجسد شخصيتها ندى موسى أو مساعدها في العمل محمود الليثي.

وغاب عن البرومو الخاص بمسلسل البحث عن علا 2 عدد من الشخصيات التي تعلق بها الجمهور في الموسم الأول على رأسهم: سوسن بدر وهاني عادل وداليا شوقي وأحمد طارق.

وشارك في بطولة مسلسل البحث عن علا في موسمه الأول إلى جانب هند صبري سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، داليا شوقي، خالد النبوي وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وإخراج هادي الباجوري.

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