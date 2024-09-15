الأحد 15 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

مسلسل برغم القانون الحلقة الأولى، اختفاء زوج إيمان العاصي

إيمان العاصي، فيتو
إيمان العاصي، فيتو

انطلقت اليوم الأحد 15 سبتمبر مسلسل “برغم القانون” على قناة ONTV.

ودارت أحداث مسلسل برغم القانون الحلقة الأولى حول ليلى “إيمان العاصي” التي تستيقظ من نومها ولا تجد زوجها أحمد “محمد القس” إلى جوارها، فتبدأ رحلة البحث عنه في كل مكان، وتبدأ في اكتشاف أسرار كثيرة عن زوجها مثل أنه كان مديونا حتى أن صاحب الدين كاد أن يحتجز ليلى لحين عودة زوجها بالمال لولا تدخل “محمد محمود عبد العزيز”، وتحاول الوصول لزوجها بكل الطرق دون جدوى، كما قدمت بلاغا لدى الشرطة.

وتذهب إلى المشرحة ظنا منها أن جثمان زوجها هناك ولكنها تكتشف أنها جثة شخص آخر فتشعر بالارتياح قليلا ولكن سرعان ما تصاب بصدمة جديدة بعدما فتحت دولاب زوجها فتجد بداخله مبلغ من المال ومعه رسالة يقول فيها أن هذا المال لتسديد ديونه وطلب منها أن تنساه.

عدد حلقات مسلسل “برغم القانون” 

ويبحث الجمهور عن كل تفاصيل المسلسل قبل بدء عرضه، وفيما يتعلق بعدد حلقات مسلسل برغم القانون فإنه ينتمي لعالم المسلسلات الطويلة ومكون من ٣٠ حلقة.

أبطال مسلسل برغم القانون 

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.

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أبطال مسلسل برغم القانون إيمان العاصي برغم القانون هاني عادل جيسيكا حسام الدين قناة ONTV مسلسل برغم القانون الحلقة الأولى

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