الساحة الهاشمية تحتفل بالمولد النبوي بالشرقية

اقامت نقابة الاشراف بمحافظة الشرقية والطريقة الهاشمية الاحمدية الصوفية احتفالا دينيا كبير تجسدت فية الوحدة الوطنية بحضور رجال الدين الاسلامي والمسيحي تحت رعاية وحضورالدكتور محمد ابو هاشم نائب رئيس جامعة الازهر السابق وامين سر لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والاوقاف بمجلس النواب

نخبة من علماء الازهروالاوقاف

وجاء ذلك بحضور نخبة من اساتذة وعلماء جامعة الازهر ووزارة الاوقاف وقيادات من الازهر الشريف وعلماء وقيادات دينية من الدول العربية الاسلامية الشقيقه

الدكتور احمد عمرهاشم

واقيمت الاحتفالية بمقر الساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية مسقط راءس فضيلة الامام الدكتور احمد عمر هاشم رئيس جامعة الازهر الاسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف

الاحتفال الامثل بالمولد النبوى

وتناولت الاحتفالية كلمات من العلماء الحضور عن الاحتفال الامثل بالمولد النبوي الشريف واهمية الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الاقوال والافعال لننعم بالفوز بالدنيا والاخرة صرح بدلل محمود عمرهاشم المتحدث الرسمى عن نقابة الاشراف بالشرقية