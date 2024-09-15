تعليم القاهرة تعلن نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥.



وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه يمكن معرفة نتيجة رياض الأطفال من خلال الدخول على اللينك التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten



وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا لجميع المديريات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية، بشأن تفعيل حصة الريادة بجميع مراحل التعليم العام بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025.

تفعيل حصة الريادة

ونبهت وزارة التربية والتعليم في خطابها على ضرورة تفعيل حصة الريادة بمختلف مراحل التعليم العام بالمديريات وفقا للمادة 26 من القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2013 والكتاب الدوري رقم 2 بتاريخ 12-8-2024.

وقررت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١/ سبتمبر ٢٠٢٤ على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بعدد ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد

ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.