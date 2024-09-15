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حوادث

بسبب السرعة الزائدة، تفاصيل إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بمنشأة القناطر

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في إصابة 7 أشخاص، نتيجة حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى أعلى الطريق السريع أمام قرية أبو غالب بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة.

 

وانتقلت النيابة لموقع الحادث لمعاينته، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم.

 

وتبين من المعاينة اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة بسبب السرعة الزائدة، مما تتسبب في اصطدام سيارة ملاكي بأخرى أعلى الطريق السريع أمام قرية أبو غالب بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص أشخاص بكسور وكدمات.

 

حادث مروري في منشأة القناطر 

تلقت غرفة عمليات الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووقوع مصابين أعلى الطريق السريع أمام قرية أبو غالب بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة.

 

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية إلى محل الواقعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

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منشأة القناطر الجيزة نيابة الجيزة قرية أبو غالب

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