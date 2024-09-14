السبت 14 سبتمبر 2024
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حوادث

حبس متهم بابتزاز سيدة بصور خاصة لها بالهرم

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس متهم بابتزاز سيدة بصور خاصة، وتهديدها بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

تهديد سيدة بنشر صور خاصة لها

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض سيدة بمنطقة الهرم لابتزاز من جانب شخص حددت هويته، حيث هددها بنشر صور خاصة بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، لتتولى النيابة التحقيق.

 

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