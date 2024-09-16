5 أسهم تتصدر قائمة السوق الرئيسية من حيث قيم التداول خلال الأسبوع الماضي

تصدرت 5 أسهم قائمة أسهم السوق الرئيسي المتداولة من حيث قيم التداول - بدون الصفقات خلال الأسبوع الماضي، وجاءت كالتالي:

- البنك التجاري الدولي مصر بقيمة تداول بلغت 1.2 مليار جنيه.

- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بقيمة تداول بلغت 1.14 مليار جنيه.

- بالم هيلز للتعمير بقيمة تداول بلغت 943 مليون جنيه.

- مجموعة اي اف جي القابضة 677 مليون جنيه.

- أبو قير للأسمدة والكيماويات بقيمة تداول بلغت 629 مليون جنيه

تداولات نهاية الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال نحو 2069 تريليون جنيه لتخسر نحو 5 مليارات جنيه.

و ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% عند مستوى 30497 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% عند مستوى 37552 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% عند مستوى 13277 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% عند مستوى 7129 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% عند مستوى 10227 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% عند مستوى 2914 نقطة.