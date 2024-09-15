مصرع شاب غرقا في مياه النيل بالغربية

لفظ شاب في بداية العقد الثالث من العُمر، أنفاسه الأخيرة أسفل مياه النيل بمركز السنطة في محافظة الغربية.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بغرق المدعو "السيد عزيز السيد" 20 عام ويقيم بقرية شنرة البحرية دائرة مركز السنطة.

وبالانتقال والفحص تبين غرق الشاب أثناء استحمامه بمياه النيل بصحبة أصدقائه وتم العثور على جثمانه من قبل رجال الإنقاذ النهري ونقلة لمشرحة مستشفي السنطة العام.



حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.