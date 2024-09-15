الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شاب غرقا في مياه النيل بالغربية

مصرع شاب غرقا في
مصرع شاب غرقا في مياه النيل بالغربية

لفظ شاب في بداية العقد الثالث من العُمر، أنفاسه الأخيرة أسفل مياه النيل بمركز السنطة في محافظة الغربية.

اتهامات ومحاضر متبادلة، زوجة طبيب أسنان الغربية تقدم 24 فيديو له فى أوضاع مخلة مع سيدات، الطبيب ينفي ويتهمها بافتعال ذلك لابتزازه ماديا، مصدر أمني: الواقعة قيد التحقيقات

عميد «طب طنطا» يكشف تفاصيل استخراج شوكة من معدة مريضة (صور)

تفاصيل الواقعة


وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بغرق المدعو "السيد عزيز السيد" 20 عام ويقيم بقرية شنرة البحرية دائرة مركز السنطة.

وبالانتقال والفحص تبين غرق الشاب أثناء استحمامه بمياه النيل بصحبة أصدقائه وتم العثور على جثمانه من قبل رجال الإنقاذ النهري ونقلة لمشرحة مستشفي السنطة العام.


حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

اتهامات ومحاضر متبادلة، زوجة طبيب أسنان الغربية تقدم 24 فيديو له فى أوضاع مخلة مع سيدات، الطبيب ينفي ويتهمها بافتعال ذلك لابتزازه ماديا، مصدر أمني: الواقعة قيد التحقيقات

محافظ الغربية يشيد بعمال النظافة: لهم دور مهم في تحقيق المظهر الحضاري لعروس الدلتا

“الجمهورية الجديدة وآفاق المستقبل” ندوة تثقيفية بإعلام طنطا

ترقية 25 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 34 مدرسًا بجامعة طنطا

الأكثر قراءة

إثيوبيا لن تتمكن من تخزينها، مستشار باليونسيف يكشف حقيقة بيع مياه سد النهضة

قلق في الزمالك من رحيل زيزو بشكل مجاني وهذا تصرف مجلس الإدارة

ضربة لنظام آبي أحمد، زيادة فرص الحرب بين الصومال وإثيوبيا بعد فشل المحادثات

مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز داخل محل بمدينة نصر

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الرابعة، مان سيتي ينفرد بالصدارة

عبد الله إيهاب جلال يتلقى العزاء في والده بسرادق الإسماعيلي (فيديو وصور)

خدع السلطات الليبية وتقلد منصبا رفيعا بوزارة العدل، حكاية مصري تحصل على مليون و320 ألف دينار بالتزوير والتحايل

مصرع طفلة أسفل عجلات القطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بالغربية

منوعات

المزيد

ارتفاع أعداد المصابين جراء الأمطار الغزيرة والسيول بمدينة سبها الليبية لـ39

تجعل الرجال يبكون، صحيفة تتهم ميجان ماركل بالدكتاتورية

روبوت "ozmo" ينهي مهنة عمال تنظيف النوافذ في أمريكا

زيمبابوي تأمر بإعدام 200 فيل، اعرف السبب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 15- 09- 2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البوري بـ 160 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الكويت أسقطت عنه الجنسية بعد 35 عامًا.. من هو رئيس حكومة الغزو المعين بقرار من صدام حسين ؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رد مفحم من إمام جامع عمرو بن العاص على منكري الاحتفال بالمولد النبوي (فيديو)

في ذكرى مولده، عطايا الله لرسوله في الإسراء والمعراج

حقيقة زواج والد بلقيس من جنية وهل هناك حديث نبوي عن ذلك ؟

المزيد
الجريدة الرسمية