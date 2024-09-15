الشاب خالد ضيف برنامج "بيت السعد" السبت المقبل

يحل المطرب الجزائري الشاب خالد ضيفا على برنامج “بيت السعد” الذي يقدمه أحمد وعمرو سعد على قناة MBC مصر في حلقة السبت المقبل.

ويتحدث الشاب خالد خلال اللقاء عن مشواره الغنائي، وأبرز المحطات التي مر بها، وعن مشاريعه الفنية المقبلة، كما يتحدث عن حياته الشخصية أيضا وغيرها من الموضوعات.

برنامج بيت السعد

برنامج بيت السعد يقدمه الفنانان أحمد سعد وعمرو سعد السبت من كل أسبوع على شاشة قناة MBC مصر في تمام التاسعة مساءً.

ومؤخرا طرح الفنان أحمد سعد بالتعاون مع الفنان الجزائري الشاب خالد، أغنية «الزين»، من كلمات مصطفى حدوتة وعبده سعود وألحان أحمد سعد وتوزيع إيها كولبيكس.