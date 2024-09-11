دويتو جديد لـ أحمد سعد والشاب خالد بعنوان "الزين" (فيديو)

طرح الفنان أحمد سعد بالتعاون مع الفنان الجزائري والشاب خالد، أغنية «الزين» الذي تأتي بشكل دويتو، من كلمات مصطفى حدوتة وعبده سعود وألحان أحمد سعد وتوزيع إيها كولبيكس.

وتعتبر الزين أول عمل فني يجمع الثنائى الشاب خالد وأحمد سعد.

كلمات الأغنية: "كانت فين العيون دي، وكان فين الجمال ده، كانت فين السهره دي، وكان فين القمر ده، كانت فين الضحكه دي، وكان فين الدلع ده؟، انا بحب الحاجات دي، ده انا بموت في الكلام ده، غي شوفتك هبلني الزين، ياعمري عينيك شابين، وين اداني عشقك وين، Sa vous dire ca y est، قلبي يبغيك انتي وين تروحي اديني معاك، ننسى روحي وما ننساك"

ومؤخرًا.. تصدر الفنان أحمد سعد، تريند “يوتيوب”، بأغنيته الجديدة “بنت ناس”، الذى طرحها منذ أيام، عبر قناته الرسمية.

في هذا السياق، اقتربت الأغنية من تحقيق مليون مشاهدة في أقل من 6 أيام، وذلك بعد انتشار كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أحمد سعد نشر بوستر الأغنية من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وكتب معلقا: “بنت ناس تريند 1 مصر وتريند في جميع الدول العربية”.

على جانب آخر، يستعد الفنان أحمد سعد، لإحياء حفل غنائي مع فرقة ميامي الغنائية في مدينة دبي الإماراتية، يوم 15 نوفمبر المقبل، ضمن جولته الغنائية.



وأعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان أحمد سعد وفرقة ميامي، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس بتوقيت الإمارات.