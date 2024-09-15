الدوري السعودي، بهدف ديانج الخلود يتعادل 1-1 أمام العروبة بالشوط الأول (فيديو)

الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مباراة الخلود أمام العروبة، بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد نادي الحزم، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري السعودي “دوري روشن”.

هدف فريق الخلود سجله المالي إليو ديانج في الدقيقة العاشرة، فيما تعادل اللاعب جان ميشيل سيري للعروبة في الدقيقة 27 من زمن المباراة

اليو ديانج لاعب الخلود السعودي، فيتو

تشكيل فريق الخلود أمام العروبة

وأعلن البرتغالي باولو دوراتي المدير الفني لفريق الخلود تشكيلة الخلود لمواجهة العروبة وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: وليام تورست إيكونج - نوربيرت جيومبير - عبدالرحمن السفري - أليكس كولادو

الوسط: جاكسون موليكا - أليو ديانغ - حمدان الشمراني - كيفين ندورام

الهجوم: ميزيان موليد - عبدالله حسين الهوساوي

تشكيل العروبة لمواجهة الخلود

وأعلن البرتغالي ألفارو باتشيكو عن تشكيلة فريقه العروبة لمواجهة الخلود وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: جايتان كوكي

الدفاع: حسين الشويش - إبراهيم الزبيدى - كورت زوما - كارلو موهار

الوسط: فهد الرشيدي - عبد العزيز الفقيهي - جيان ميشيل سيري - يوهان بيرج جوموندسون

الهجوم: ايمانويل بواتينج - كريستيان تيلو

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

ترتيب الفريقين قبل مباراة اليوم

ولم يكن كلال الفريقين يملك أى نقاط قبل مواجهة اليوم، حيث تلقى كل منهما الخسارة في أول جولتين في الدوري السعودي.