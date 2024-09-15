الأحد 15 سبتمبر 2024
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محافظات

مصرع طفلة أسفل عجلات القطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بالغربية

قطار السنطة- طنطا
قطار "السنطة- طنطا"

لقت طفلة في عقدها الأول مصرعها أسفل عجلات القطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد مما أدى إلى وفاتها، بمركز السنطة التابع لمحافظة الغربية.

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وتوفيت الطفلة جنى ابراهيم حسن، 7 سنوات بعد أن دهسها قطار رقم طنطا – الزقازيق، حال عبورها شريط السكة الحديد بمزلقان السنطة.


وبتوقيع الكشف الطبي على الطفلة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر بذلك المحضر اللازم حيال تلك الواقعة.

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لفظ شخصان أنفاسهما وإصابة 4 آخرين صباح اليوم، بحادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بطريق "طنطا ـ كفر الشيخ " بسبب السرعة الزائدة، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحايا إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي

 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة حادث تصادم سير بنطاق طريق "طنطا ـ كفر الشيخ " بنطاق دائرة المركز.

 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي.

كما تم الدفع بلودرات وأوناش لرفع آثار الحادث وتم إعادة تسيير الطريق.
 

 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

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