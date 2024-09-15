خدع السلطات الليبية وتقلد منصبا رفيعا بوزارة العدل، حكاية مصري تحصل على مليون و320 ألف دينار بالتزوير والتحايل

تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعى مع قصة خبرية أغرب من الخيال تصلح أن تكون سيناريو لفيلم عربى شيق بطلها مصرى يعمل فى ليبيا استطاع أن يخدع سلطات الدولة هناك وتقلد منصبا رفيعا فى ليبيا وجنى أكثر من مليون و320 ألف دينار من مخالفات قانونية.

جريمة فى ليبيا بطلها مصرى

فجر القصة صحيفة الوسط الليبية أمس وتناولتها عدد من المواقع العربية والدولية، بعدما ألقت السلطات الليبية القبض على مصرى لاتهامه فى تزوير أوراق الجنسية حتى يتمكن من الحصول على منصب قيادي بوزارة العدل الليبية.

وذكرت الصحيفة أن مكتب النائب العام الليبي أعلن ضبط واقعة تزوير ارتكبها وافد مصر نجح من خلالها من تقلد وظيفة مدير التخطيط في وزارة العدل، والحصول على مليون و320 ألف دينار، في مخالفة للقانون.

وافد تقلد وظيفة عامة

ونقلت الصحيفة عن بيان النائب العام أن "مكتب المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس نظر في مدونة استدلال مأمور جهاز المخابرات حول واقع تقلُّد وافد وظيفة عامة باستعمال وثائق تفيد -على خلاف الحقيقة- بحمله الجنسية الليبية، وارتكاب مخالفات أخرى إثر ذلك".

وأشارت إلى أن المحقق أجرى بحثا أكد من خلاله أن المتهم تم توظيفه ضمن الوحدات الإدارية في قطاع الصحة الليبية بالمخالفة لنظم الوظيفة العامة وللقوانين الليبية، ثم انتقل إلى وزارة العدل، حيث تولى مسؤولية التخطيط فيها.

وظيفته بطريقة غير مشروعة

ولفت بيان النائب العام الليبي إلى أنه "خلال العمل بوزارة العدل، استفاد المتهم من وظيفته بطريقة غير مشروعة، تمثلت في ممارسات فساد، منها حصوله على مليون و320 ألف دينار مقابل تيسير صرف ثمن عقود خدمات قدمتها أدوات التنفيذ لفائدة قطاع العدل".

وانتهت تحقيقات النائب العام الليبي إلى اتخاذ المحقق قرارا بحبس المتهم المصري على ذمة التحقيق في هذه الوقائع التي بدأت بتزوير وثائق المواطنة.