الأحد 15 سبتمبر 2024
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رياضة

كأس الكونفدرالية، الصفاقسي يتقدم بهدف أمام روكينزو البوروندي في الشوط الأول

فريق الصفاقسي التونسي،
فريق الصفاقسي التونسي، فيتو

كأس الكونفدرالية، انتهى الشوط الأول من مباراة الصفاقسي التونسي أمام مضيفه روكينزو البورندي بتقدم الفريق التونسي بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان في ذهاب دور ال32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل الصفاقسي ضيفا على نادي روكينزو البورندي بملعب الطيب المهيري بصفاقس في إطار الدور التمهيدي الثاني من المسابقة. 

كاف يمنح الصفاقسي رخصة إستثنائية

وحصل النادي الصفاقسي التونسي على ترخيص استثنائي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لخوض مباراة دور ال 32 لبطولة الكونفدرالية على ملعبه الطيب المهيري.

ويشهد ملعب الطيب المهيري معقل الصفاقسي مجموعة من الإصلاحات خلال الفترة الحالية.

وكشف الاتحاد التونسي لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، عن أن الرخصة الاستثنائية تمنح الصفاقسي الحق في مواجهة فريق روكينزو بطل بوروندي على ملعب الطيب المهيري يوم 21 سبتمبر المقبل.

الصفاقسي يسعى لحسم التأهل من لقاء الذهاب

ويسعى أبناء المدرب البرتغالي ألكسندر سانتوس إلى تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في لقاء الذهاب، وهو ما سيسهل على الفريق مهمة العبور إلى الدور المقبل، علمًا وأن الأسود والأبيض سيدخل المباراة محرومًا من خدمات الحارس أيمن دحمان وريان الدربالي وأيوب فروخ لأسباب صحية، في إنتظار تأهيل الثنائي الجديد صالح الحرابي وروبن هيباي. 

وكان فريق عاصمة الجنوب الذي سبق له تحقيق اللقب القاري في 4 مناسبات قد إستهل مشواره في بطولة الرابطة المحترفة التونسية الأولى الأسبوع الماضي بالتعادل بهدفين لمثلهما ضد مضيفه مستقبل قابس، كما أن نتائجه على مستوى المباريات الودية التحضيرية كانت قد اتسمت بالتذبذب. 

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كأس الكونفدرالية الصفاقسي التونسي روكينزو ملعب الطيب المهيري الاتحاد الافريقي لكرة القدم

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