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حوادث

اليوم، المحكمة تتسلم التقرير النفسي للمتهم بهتك عرض طفل في القاهرة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تتسلم، اليوم الإثنين، محكمة جنايات القاهرة، تقرير مستشفى الصحة النفسية لعامل متهم بـ هتك عرض طفل في المعصرة.

وجاء في أمر إحالة المتهم ت. ج، 42 سنة، “عامل”: أنه بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة هتك عرض المجني عليه الطفل ياسين بالقوة، وكان ذلك حال كونه لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا ميلادية حال كونه من أصوله والتولي تربيته، وكان ذلك بأن قام بمواقعته وملامسة مواطن عفته.

تلقت مباحث قسم شرطة المعصرة بلاغا يفيد بتعرض طفل لهتك عرض وتعدٍ جنسي على يد عامل، وبعمل التحريات تبين صحة البلاغ وان وراء ارتكاب الواقعة عامل


عقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم وتبين أنه قام بحسر ملابس المجني عليه والتعدي جنسيا عليه.

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محكمة جنايات القاهرة هتك عرض طفل المعصرة

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