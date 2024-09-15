إخلاء سبيل متهم بالتحرش بفتاة في الجيزة
أمرت نيابة الجيزة بإخلاء سبيل شاب متهم بـ هتك عرض فتاة في الوراق، بعد الانتهاء من إجراءات التصالح.
اتهام شاب بهتك عرض فتاة
البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، من إحدى الفتيات، تتهم شابا بالاعتداء عليها والتحرش بها وهتك عرضها.
على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتمكنوا من القبض عليه، وتم اقتياده إلى قسم شرطة الوراق وتحرر المحضر اللازم، وأحيل المحضر للنيابة.
واستمعت النيابة لأقوال الطرفين، وتم التصالح بينهما، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل المتهم.
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