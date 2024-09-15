الأحد 15 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

بعد هجوم الحوثي، فصائل عراقية تعلن قصف هدف في حيفا بالمسيرات

المقاومة الإسلامية
المقاومة الإسلامية في العراق، فيتو

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم الأحد، قصف هدف لقوات الاحتلال في حيفا بالطيران المسير، مؤكده استمرار عملياتها بوتيرة متصاعدة.

الوصول إلى المرحلة الخامسة من التصعيد ضد الاحتلال

في سياق متصل، أكد زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) عبد الملك الحوثي أن عملية اليوم الأحد ضد إسرائيل  تم تنفيذها بصاروخ ذات تقنية عالية تجاوز منظومات الاحتلال.

وقال عبد الملك الحوثي خلال الفعالية المركزية للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف حول عملية "أنصار الله" ضد إسرائيل: "عملية اليوم تم تنفيذها بصاروخ ذات تقنية عالية تجاوز منظومات العدو وبلغت مسافتها تقدر بـ2040 كلم في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد".

وتابع: "عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على غزة، وموقفنا ثابت حتى تطهير فلسطين من براثن الاحتلال، ونواصل التنسيق مع محور الجهاد والمقاومة، والقادم أعظم بإذن الله تعالى".

وأضاف: "قواتنا تواصل عملياتها في البحار ضد السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني وهي ناجحة وفي غاية التأثير".

                                                 

تنفيذ عملية عسكرية في يافا بصاروخ فرط صوتي

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن الناطق العسكري باسم حركة أنصار الله اليمنية يحيى سريع تنفيذ عملية عسكرية نوعية طالت هدفا عسكريا في يافا بإسرائيل بصاروخ فرط صوتي.

وأضاف: "نجح الصاروخ في الوصول إلى هدفه واخفقت دفاعات العدو في اعتراضه والتصدي له وقطع مسافة 2040 كيلومتر في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة".

 

زعيم الحوثيين يعلن الوصول إلى المرحلة الخامسة من التصعيد ضد الاحتلال

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